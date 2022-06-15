Вони борються за виживання країни: генерал США прокоментував те, що щодня гинуть 100 воїнів ЗСУ

Генерал США Марк Міллі прокоментував інформацію про те, що щодня на війні проти російських окупантів гинуть 100 воїнів ЗСУ.

Він зазначив, що такі жахливі втрати підтверджують і США.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі під час брифінгу після засідання в форматі "Рамштайн-3".

"Підрахувати втрати на війні дуже складно. І зазвичай первинні підрахунки не є точними. Можливо, місяці та роки потрібні, щоб отримати точну кількість втрат. В медіаресурсах ви бачите, що Україна втрачає десь 100 вбитими, та 200-300 пораненими щодня. Це є в межах нашої оцінки. Але я не хочу надавати точну оцінку, яку ми зараз маємо. Для України зараз це справді загроза, тому що вони борються за виживання країни. То ваші можливості – просто витримувати ці втрати напряму пов’язані з можливістю виживання і руху далі", - сказав Міллі.

Раніше голова Пентагону Ллойд Остін заявив про підтримку ЗСУ, щоб відбити армію Росії.

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