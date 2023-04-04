"Вони будуть готові і будуть ефективними": у НАТО висловилися щодо контрнаступу ЗСУ

Чи буде контрнаступ цього року, за інформацією представника Альянсу, поки невідомо.

У НАТО вважають що контрнаступ України буде ефективним. Водночас термінів не назвали.

Про це розповів високопоставлений представник Альянсу на умовах анонімності під час зустрічі із журналістами у штаб-квартирі НАТО, передає NV.

За інформацією джерела, союзники забезпечують підготовку військових і надають необхідне обладнання, боєприпаси для того, щоб навесні відбувся наступ з боку України.

"Чи буде контрнаступ цього року? Україна каже, що буде. Союзники забезпечують підготовку військових і надають необхідне обладнання, боєприпаси для того, щоб навесні відбувся наступ з боку України. Я не скажу вам, коли це станеться, так само як і Київ не скаже вам, коли це буде. Але є ознаки того, що вони будуть готові і вони будуть ефективними, коли вирішать розпочати контрнаступ", — сказав представник НАТО.

Нагадаємо, що США оголосили нові пакети військової допомоги Україні на 2,6 млрд доларів.

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