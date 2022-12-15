"Вони будуть вимушені капітулювати": військовий експерт надав сценарії деокупації Криму

Успішний рух на Мелітопольськоу і Бердянському напрямках створює привабливі умови для планування наступних операцій. За словами військового експерта, існує певний сценарій для подальшого звільнення Криму.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Якщо ми перетворимо Крим на острів, тобто перетнемо наземний коридор і додатково пошкодимо Кримський міст, щоб він не міг виконувати свої логістичні завдання, це буде дуже важливим з точки зору подальшої військової операції з деокупації Криму", - зазначив Самусь.

За його словами, така ситуація завдасть не лише сильного психологічного удару по окупантах, які там залишаться.

"Це дійсно буде стаціонарний авіаносець, який не буде вже повязаний з Росією. Тобто логістика, ресурси, люди... Це все можна буде робити лише кораблями, плавзасобами, що буде незручно. Особливо, якщо в нас буде флот дронів, протикорабельні можливості та ін.", - додав експерт.

Подальший сценарій дій, на думку Самуся, передбачає знищення Чорноморського флоту.

"Далі нам би непогано було б мати ракетні ударні засоби з дальністю, які дозволяють бити відразу по Севастопольській бухті і базам Чорноморського флоту. Ми маємо знищити Чорноморський флот. В результаті, Крим для окупантів перетвориться на острів, який залишиться без флоту, авіації, без інших військових важливих обєктів. Вони будуть вимушені капітулювати. Може дійти до того, що вони підписуватимуть капітуляцію через те, що опиняться в безвихідній ситуації", - зазначив Самусь.

Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що звільнення Криму відбудеться завдяки потужній і далекобійній ракетній та артилерійській зброї. За його словами, вона може бути в ЗСУ до перших місяців 2023 року.

Напередодні військовий експерт Роман Світан зауважив, що під час звільнення Крим стане суцільною зоною фронту.

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