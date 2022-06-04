Вони були б живі, якби одна людина в Москві не спричинила цю катастрофу: Зеленський про загиблих на війні дітей

Вони були б живі, якби одна людина в Москві не спричинила цю катастрофу: Зеленський про загиблих на війні дітей

Президент додав, що російська армія може перестати убивати дітей. Якщо та сама людина в Москві просто віддасть такий наказ.

В Україні 4 червня вшановували памʼять дітей, які загинули від російської агресії. За минулу добу найстрашніша цифра – кількість убитих дітей – не змінилась. 261 дитина. Саме стільки українських дітей втратили життя з вини Росії.

Про це заявив президент Росії Володимир Зеленський у щоденному вечірньому зверненні 4 червня.

"Але це офіційне число. Чим більше будемо дізнаватися про тих, хто був похований на окупованій території, тим більшою, на жаль, може стати кількість імен в цьому списку. Читати його – страшно. Рік народження, місце проживання, обставини загибелі... Всі вони були би зараз живі, якби всього лише одна людина в Москві не спричинила цю катастрофу", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що цього вже не виправити. Бо ця війна вже триває. Але в будь-який момент можна зупинити страшні наслідки цієї війни.

"Російська армія може перестати спалювати церкви. Російська армія може перестати руйнувати міста. Російська армія може перестати убивати дітей. Якщо та сама одна людина в Москві просто віддасть такий наказ. І той факт, що такого наказу досі немає, є очевидним приниженням для усього світу. Вічна памʼять усім, хто загинув від російського вторгнення! Вічна слава кожному і кожній, хто захищає Україну! Слава Україні!", - підсумував президент.

Нагадаємо, у цьому самому зверненні Зеленський повідомив, що Всіхсвятський скит у Святогірській лаврі згорів повністю внаслідок обстрілів російських військ та закликав УПЦ зробити рішучіші висновки з такого вчинку окупантів.

Звернення Володимира Зеленського за 4 червня

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