"Вони були розстріляні в потилицю": президент клубу УПЛ - про воєнний злочин, який стався у нього вдома

"Вони були розстріляні в потилицю": президент клубу УПЛ - про воєнний злочин, який стався у нього вдома

Президент "Вереса" Іван Надєїн розповів про злочини, що вчинили російські війська в його будинку.

Окупанти тривалий час жили у його домі в Ірпені.

"Вони жили там орієнтовно 10 днів. Фактично будинки перебували в окупації. Це жахливо. Мабуть, це не так жахливо, як коли прилітає снаряд, але все одно… Стан будинків дуже складний.

Там залишилися два охоронці. Вони були розстріляні в потилицю, фактично страчені як полонені. У мене вдома стався воєнний злочин. Це емоційно дуже складно...

Було три розтяжки. Одна – великий артилерійський фугасний снаряд, прикріплений до вхідних дверей. І дві гранати РГД, одна була на генераторі. Коли він починає працювати, то вібрує, а граната вибухає. Це виключно на мирних цивільних громадян розраховано.

Вони залишили свій одяг, свою зброю, бронежилети. Частина верхнього одягу зникла, можливо, вони виходили в ньому. Найцінніше забрали, але, мабуть, виходили нашвидкуруч, бігли з тієї території", – розповів Надєїн у інтерв'ю YouTube-каналу "Трендець".

Нагадаємо, що директор донецького "Шахтаря" з футболу відповів людям, які незадоволені відстороненням російських спортсменів.

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