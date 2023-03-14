"Чекають від Путіна нового Сталіна чи Леніна" - опозиціонер про підтримку війни в Україні росіянами

Диктатор Росії Володимир Путін зараз вирішує свої особисті проблеми, зокрема, очільника Кремля найбільше цікавить, як його запам’ятають росіяни і що він залишить після себе.

Таку думку висловив російський письменник опозиційних поглядів Дмитро Глуховський, проти якого у РФ відкрили кримінальне провадження і оголосили в розшук за протидію вторгненню в Україну, в інтерв’ю RadioZET.pl.

На його думку, Путін розпочав повномасштабну війну проти України, бо задумався, що хоче "ще одну перемогу" перед тим, як піде.

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"Так він порівнює себе з Леніним, Сталіним... Поставте себе на його місце. Ви керуєте країною понад 20 років. З ким ти будеш себе порівнювати? Ви порівнюєте себе з іншими правителями Росії, які правили до вас. Ленін, Сталін, Хрущов. Можливо, він міг би привести країну до сучасної західної парадигми. Але справа в тому, що Путін знає, що громадськість не чекає від нього нового Горбачова, вони чекають від нього нового Сталіна чи Леніна", - каже Глуховський.

Він зауважив, що диктатор РФ не хоче себе порівнюватися з Горбачовим, оскільки неодноразово зазначав, що для нього розпад СРСР був "найбільшою політичною трагедією ХХ ​​століття". І Путін прагне, щоб його асоціювали не з падінням, а з відбудовою імперії.

"Ви можете побачити на картах, що таке Росія зараз і якою вона була в минулому столітті, ви запитуєте себе: чому? І відповідь: тому що Горбачов дозволив. Тож Путін каже: "Я приїжджаю і відновлю все, що ми втратили. Пам'ятай мене таким". Йому наплювати, що зараз інші часи і що насправді не території мають найбільше значення", - вважає російський опозиціонер.

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Щодо санкцій, то Глуховський вважає, що раптового економічного колапсу в Росії завдяки обмеженням протягом наступного року не буде.. На його думку, це займе більше часу.

"Це будуть роки поступового ослаблення економіки через величезні військові витрати, а потім і соціальні субсидії для сімей загиблих чи ветеранів. Війна коштує великих грошей, тому доходів буде менше, а витрат більше. Це неминуче послабить російську економіку в довгостроковій перспективі. Але з іншого боку, коли немає різкого погіршення, влада не відчуває, що втрачає контроль. Тому я вважаю, що Путін ніколи не зійде з розуму настільки, щоб, наприклад, використати атомну бомбу. Він завжди хоче мати цю ілюзію, що у нього все під контролем і що він не програє", - додав він.

Нагадаємо, російський опозиціонер Михайло Ходорковський вважає, що Путін програє ініційовану ним війну проти України і це ще дужче послабить його режим. Втім, після зміни керівництва РФ Заходу не варто сідати за стіл перемовин із новим очільником Кремля - це буде величезною помилкою і небезпечним сценарієм.

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