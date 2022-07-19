"Вони чухнули, що щось не так і давай вистрибувати з машин. Там стали стріляти в повітря", - дружина агітує окупанта тікати з війни

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову, в якій дружина агітує чоловіка відмовлятися від участі у війні та розповідає про події в одній з частин на території РФ.

"Багато-багато людей написали рапорти. Їх завантажили в КАМАЗи, типу ми веземо вас в аеропорт, щоб відправити додому. І в закритих КАМАЗах відправили в сторону України. Вони дорогою чухнули (зрозуміли) – почали прямо вистрибувати з машини. Тому, що попереду колони ішов танк. Вони чухнули, що щось не так і давай вистрибувати всі з машин. Там стали стріляти в повітря. Хтось із них встиг зателефонувати родичам. Вони побігли в бік, з якого їх везли. 15 кілометрів бігли. Хтось родичам встиг зателефонувати і кричав – біжіть в прокуратуру, пишіть швидше заяву", - йдеться у перехопленій військовою розвідкою розмові.

Жінка додала, що російських військових там тримали кілька днів як полонених.

"А коли пішов розголос, сказали, що везли ремонтні роботи проводити. Зараз ми також почнемо так робити", - підсумувала вона.

«Вони чухнули, що щось не так і давай вистрибувати всі з машин. Там стали стріляти в повітря» #ГУРперехоплення «Вони чухнули, що щось не так і давай вистрибувати всі з машин. Там стали стріляти в повітря» ▪ Дружина агітує чоловіка відмовлятися від участі у війні та розповідає про події в одній з частин на території РФ: «Багато-багато людей написали рапорти. Їх завантажили в КАМАЗи, типу ми веземо вас в аеропорт, щоб відправити додому. І в закритих КАМАЗах відправили в сторону України. Вони дорогою чухнули (зрозуміли) – почали прямо вистрибувати з машини. Тому, що попереду колони ішов танк. Вони чухнули, що щось не так і давай вистрибувати всі з машин. Там стали стріляти в повітря. Хтось із них встиг зателефонувати родичам. Вони побігли в бік, з якого їх везли. 15 кілометрів бігли. Хтось родичам встиг зателефонувати і кричав – біжіть в прокуратуру, пишіть швидше заяву. Їх там тримали кілька днів як полонених. А коли пішов розголос, сказали, що везли ремонтні роботи проводити. Зараз ми також почнемо так робити». Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Вівторок, 19 липня 2022 р.

Нагадаємо, військова розвідка знищила на Харківщині ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ та взяла у полон командира взводу, який виявився уродженцем Запорізької області.

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