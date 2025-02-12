Зеленський про потенційну окупацію Європи росіянами: "Вони цього захочуть"

Співвідношення російської армії до європейського бойового компонента складає один до трьох. Український лідер Володимир Зеленський наголосив: без України Європа буде окупована РФ.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю The Guardian.

"Я хотів би, щоб ми були на землі й не літали десь у повітрі. Були в реаліях", – закликав він.

Росія захопить Європу, якщо програє Україна

Українська армія сьогодні становить 110 бойових бригад, що доволі багато. Це дуже серйозна армія. У РФ – 220. І росіяни вони наближатимуться до 250 бригад вже 2025 року. Так, у ворога кількісна перевага у два рази. Європейський бойовий компонент (з урахуванням американських військових), за підрахунками України у контакті з НАТО, складає 82 бойові бригади. Цифра приблизна, але дуже близька до реальності.

"Якщо ти хочеш наступати, тобі потрібно, щоб твоє військо було щонайменше один до трьох. Тоді буде і результативний наступ, і просування вперед", – відзначає український лідер

Без врахування України у Росії один до трьох стосовно Європи. І зрозуміло, що відбувається.

"Тобто без України Європа буде окупована. Тотально. "Русскімі". Якщо вони захочуть. А я вважаю, що у них немає іншого в голові. Вони цього захочуть", – завершив Зеленський.

Раніше Зеленський заявив про можливість обміну російських територій на українські під час переговорів. У Москві з відповіддю не забарилися.

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