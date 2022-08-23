"Вони думали, що будуть нас безкарно вбивати": Подоляк попередив, що кількість атак невідомого походження в Криму буде зростати

Це не дасть можливості окупантам спокійно жити на захопленій території.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав в ефірі "Радіо НВ".

За його словами, "це великої інтенсивності війна, великої інтенсивності війна не буває тільки в одну сторону" і що росіяни помилилися, коли "думали сюди безкарно зайти і нівечити наших людей".

"Я маю на увазі, зворотна реакція буде збільшуватися не тільки на території Криму, а по всіх окупованих місцях, де сьогодні перебуває російська армія", – сказав Подоляк.

На його думку, окупанти не були психологічно готові до того, що зараз відбувається в Криму та в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях.

"Вони думали, що будуть нас безкарно вбивати, а самі будуть сидіти і чекати, коли це все закінчиться, але тільки, щоб вони не постраждали. Вони зараз потроху починають прокидатися і розуміти, що російська пропаганда не діє. У Криму буде тільки наростати кількість атак невідомого походження, скажімо так делікатно, які зіпсують не просто конкретний пляжний сезон, а зіпсують можливість жити на вкраденій території",- додав Подоляк.

Нагадаємо, Росія різними способами намагається сформувати нові підрозділи, зокрема, обіцяючи щомісячну фінансову допомогу сім’ям "добровольців-контрактників".

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