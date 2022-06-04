"Вони готові спалювати православні церкви": Зеленський заявив, що Всіхсвятський скит згорів і закликав УПЦ до висновків

"Вони готові спалювати православні церкви": Зеленський заявив, що Всіхсвятський скит згорів і закликав УПЦ до висновків

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Всіхсвятський скит у Святогірській лаврі згорів повністю внаслідок обстрілів російських військ та закликав УПЦ зробити рішучіші висновки з такого вчинку окупантів.

За час повномасштабної війни російськими обстрілами вже зруйновано або пошкоджено 113 церков.

Про це глава держави розповів у відеозверненні 4 червня.

"У цей день, 101-й день повномасштабної війни, на Донеччині у Святогірській лаврі згорів Всіхсвятський скит. Він загорівся внаслідок російського артилерійського обстрілу. Вже далеко не першого удару по лаврі. Ще у середу від російського обстрілу загинули троє монахів лаври. Богослужіння змушені проводити у підвалі. Гуркіт артилерії і "прильоти" російських снарядів – у лаврі постійні", – розповів Зеленський.

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