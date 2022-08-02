"Обіцяли, що хлопці повернуться живими": рідні полонених "азовців" вимагатимуть відставки голови МКЧХ

Рідні військовополонених скаржаться, що Червоний Хрест досі не повідомив, скільки людей загинуло під час полону в росіян, і яка кількість перебуває у донецьких лікарнях, на непідконтрольній Україні території.

Про це заявила пані член Асоціації родин захисників "Азовсталі", сестра начальника штабу полку "Азов" Сандра Кротевич в ефірі "Радіо Свобода".

Вона заявила, що Червоний Хрест не може фінансуватися країнами світу, оскільки не виконує своїх зобов'язань. За її словами, родичі полонених вимагатимуть відставки голови Міжнародного комітету Червоного Хреста, зараз займаються підготовкою документів для цього.

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"Я за 72 дні від Червоного Хреста не почула, чи живий у мене брат і де він перебуває. Як вони (Червоний Хрест) будуть повертати загиблих хлопців – нам так само невідомо. Ми чекаємо відповіді від Червоного Хреста. Ми дуже обурені. Вони нам обіцяли, вони хлопцям обіцяли, що хлопці повернуться живими, але вони своїх зобов'язань не виконали", - пояснила Кротевич.

Нагадаємо, російські окупанти 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю провину Росія намагалася перекласти на ЗСУ.

У полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з’ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, здебільшого "азовці".

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