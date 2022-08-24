"Вони хочуть перемир’я": Арестович назвав кілька причин, чому Росія не атакувала ракетами Київ

Ракетні удари Росії по Україні 24 серпня виявилися меншими, аніж усі собі уявляли. Існує низка причин, чому окупанти вдалися до такого кроку і чому не атакували Київ.

Зокрема, одна з причин – у Києві розташована досить потужна ППО.

Про це радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом та адвокатом Марком Фейгіним.

"Сьогоднішні удари по Україні виявилися трохи більшими, ніж зазвичай щоденно, але меншими, ніж усі собі уявляли, страшно себе лякаючи цими жахливими ударами. Якщо пригадати, ми казали, що навряд чи будуть удари по Києву", – сказав Арестович.

Він також пояснив, чому Росія не атакувала українську столицю.

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"По-перше, у Києві дуже багато іноземців. Грохнути якогось американського дипломата чи німецького – це не те, що їм треба. Другий момент – тут справді дуже сильна ППО. Не тому, що Київ – столиця і треба прикрити столицю, а тому що – найбільший військово-транспортний вузол і тут теж треба прикривати військові об’єкти", – пояснив радник ОП.

Окрім того, за його словами, Росія прагне переговорів та перемир’я.

"Ну, у них не так багато, чим бити. Випустити ще вісім крилатих ракет, щоб їх гарантовано збили – ну, це таке собі. Третє – вони насправді шукають переговорів, шукають примирення. Тому будь-який удар по Києву або в будь-якому іншому місці зі значними цивільними жертвами – це відсування переговорів", – розповів Арестович.

"Крім того, сьогодні засідання Ради Безпеки ООН, на якому президент виступає зараз, і якщо був би удар, то зрозуміло, який би порядок денний вони б створили", – зауважив він.

"В цілому, по-перше, вони підвичерпали можливості. Вони точно не зацікавлені в ескалації зараз. Вони хочуть перемир’я. Це головне, чого вони хочуть. А ескалація до перемир’я зазвичай не веде", – резюмував радник ОП.

Нагадаємо, попри відсутність атак по столиці, внаслідок ракетного удару по залізничній станції "Чаплине" у Дніпропетровській області загинули 15 людей. Ще близько 50 осіб зазнали поранень.

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