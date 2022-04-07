"Вони хотіли знищити нашу державність і пошматувати нашу країну": Зеленський заявив політикам Кіпру про наміри РФ

Для чого Росії ця війна? Яка мета російських військ? Відповідь на ці питання є доволі чіткою.

Сьогодні, 7 квітня, президент України Володимир Зеленський звернувся до народу й політиків Кіпру. Окрім того, що він подякував за підтримку України та закликав зробити ще набагато більше як на рівні Євросоюзу, так і на національному рівні, щоб зупинити цю війну, він ще й відповів на надважливе питання: чому Росія вторглася в нашу країну.

"Ми знаємо цю відповідь також і з тих документів, які були захоплені разом з російськими полоненими та знайдені у знищених штабах російських військ. Вони хотіли знищити нашу державність і пошматувати нашу країну. Розділити Україну на частини. Стільки, скільки зможуть, хотіли залишити собі. А все, що не зможуть захопити, хотіли максимально послабити, максимально зруйнувати", - заявив Зеленський.

Він додав, що Росія прагнула створити нове розділення у Європі, яке відповідало б неадекватним амбіціям теперішнього покоління російських керівників.

"Вони ж просто не сприймають серйозно більшість держав світу. Вони не поважають більшість народів. Вони дивляться на всіх у світі або як на тих, кого хочуть використати, або як на тих, кого хочуть підкорити, або як на тих, кого хочуть залякати", - зазначив президент.

Україну Кремль розглядає серед тих, хто в другій групі, додав він.

"Саме тому Росія прийшла до нас із війною. Але всім іншим державам варто задуматися: до якої групи її зарахували? І що насправді покладено в основу російської політики щодо них? Впевнений: жодна держава світу не знайде серед відповідей на це питання двох речей, тільки двох – справжньої поваги та не удаваної рівноправності", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Росія планувала різанину та терор у Бучі: німецька розвідка перехопила розмови вбивць.

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