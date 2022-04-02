"Вони кримчан смажили на шашлики": мер Рубіжного перейшов на бік російських окупантів

"Вони кримчан смажили на шашлики": мер Рубіжного перейшов на бік російських окупантів

Вісім років тому Хортів уже підтримував окупантів, але уникнув відповідальності.

Міський голова Рубіжного Сєвєродонецького району Луганській області Сергій Хортів, відомий у минулому підтримкою сепаратистів, знову переметнувся на бік російських окупантів.

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У Мережі з'явилося відповідне відео, на якому Хортів називає ЗСУ "нацистами", які нібито влаштували "геноцид місцевого населення", закликає скласти зброю. Російських окупантів називає визволителями, які прийшли "рятувати дітей, жінок і літніх людей". А винними у війні мер-колаборант вважає "Європу з Америкою".

Наприкінці пропагандистського відео мер "здає" російським окупантам місцевого активіста Рубіжного.

"Це наш знаменитий провокатор міський. У 14-му році вони кримчан смажили на шашлики. Оце точно такий же. І я не боюся тепер це казати", - каже Хортів на відео.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що "злість - це коли бачиш зрадників. Сьогодні Ви всі бачили. Як можна виправдати вбивць твого міста і твоїх людей?! На кожного зрадника чекає доля зрадника. Пояснювати не потрібно. Вони зрозуміли. Злість не пройде. Зрада не пробачиться".

Журналіст Денис Казанський, яким був одним із представників України у Тристороній контактній групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, зазначив, що Хортів ще 2014 року підтримував бойовиків.

"Сергій Хортів, який у 2014 році підтримував бойовиків, але потім уник відповідальності, знову перейшов на сторону окупантів. Тепер він волає про "геноцид Донбасу" та "український нацизм", хоча до початку війни спокійно працював мером і ні на який геноцид не скаржився", - зазначив Казанський.

Хортів перестав виходити на зв’язок ще 4 березня, пише hromadske.ua. Тоді Сергій Гайдай призначив керувати Рубіжним голову Сєвєродонецької РДА Романа Власенка. 31 березня за указом президента у Рубіжному створили військову адміністрацію.

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