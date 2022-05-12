"Вони лізуть, помирають, і так по колу": закарпатські тероборонці не дають ворогу просунутись на Донеччині

Рашисти не припиняють спроб атакувати Донеччину, тож область цілодобово тримає, у буквальному розумінні, напівкругову оборону.

Воїни Збройних сил та бійці підрозділів територіальної оборони з усієї країни не лише утримують лінію фронту, але й натхненно мінусують рашистську техніку та кремлівських солдатів, йдеться в ТСН.

Пара російських ракет, що їх випустили з бомбардувальників, вибухнули у Бахмуті близько полудня, з різницею у 20 секунд. Північніше, де межують Донеччина із Харківською областю, просто на передовій, рашистські балістичні ракети утворюють озера. «"Калібр” прилетів! До цього вони авіаударом схибили. Ну, а "Калібр" із "Орланом" скоригували», - показують бійці.

Та все ж прямого влучання не вийшло. Ворожа ракета прилетіла і вибухнула метрів за 25-30, і бетонну конструкцію зім'яло. Ближче до автошляху Слов'янськ - Ізюм, майже цілодобово, ворог веде артилерійські обстріли усієї української лінії оборони.

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У відповідь по ворожих артбатареях відпрацьовують українські “реактивники”. Це один із різновидів того, що називають артилерійськими дуелями. Звучить недуже романтично, та насправді страшний і пекельний поєдинок, від якого здригається земля. «Вони змінили свою тактику ведення бою: спочатку летять літаки і криють максимально. Працює арта, зрівнюють все із землею. А потім уже працюють танки, а потім, в кінці, уже мабуть піхота йде», - розповідають бійці.

Військовослужбовець батальйону ТРО ЗСУ “Майкл” за останні менше десятка років вдруге узяв до рук зброю. 14-гго був стрільцем-радистом на облавку українського бойового гелікоптера. Нині захищає Батьківщину у складі Закарпатського батальйону територіальної оборони. «Я тут, тому що я відчуваю, що я тут потрібен! А по друге - ми всі розуміємо, що у територіальній обороні 70 відсотків хлопців, які дійсно ні разу не брали зброю до своїх рук, і я вважаю, мій і моїх побратимів обов'язок навчити максимально тому, що ми знаємо», - каже він.

Ту науку, зізнаються закарпатські тероборонівці, доводиться опановувати прискореними темпами. «Буквально за два тижні проходження навчання моя рота виїхала виконувати бойове завдання під Охтирку», - каже військовослужбовець ЗСУ “Маркіз”.

Знання, не приховують воїни, найкраще засвоюються через бойовий досвід. А надто, коли вчорашньому будівельнику терміново доводиться опановувати заокеанську зброю. Андрій твердить: американський кулемет MG4, як аргумент переконати рашистів забиратися геть, підходить ідеально. «Коли 250 патронів за 15 секунд вилітають і все поле горить - ну, я думаю, хто там не дуже буде хотіти йти», - каже він.

Та навіть не зброя головне, переконує “Бах”. Ще в середині лютого теперішній воїн Закарпатського тербату був перспективним кабінетним айтішником і на все мав власний погляд. «Був просто програмістом. Добровольцем пішов. Сказали йти в тероборону. Треба трошки перепрофіліруватися. Якщо в програмуванні все логічно, то тут треба трошки боротися: є наказ - його треба виконувати і не треба думати», - переконує “Бах”.

На виконання одного із найперших наказів, кажуть хлопці, витратили тиждень. «Надіємся, що нормально побудували - досить надійно тут», - показують своє укриття військові.

Будівництвом укриття особисто керував “Звір”. Він же виступив і в якості головного проєктувальника схованки. У цивільному житті чоловік будує красиві дерев'яні будинки, а на передовій він взводний і каже, що нині не до краси, має бути надійно, і коли свистить ворожий артилерійський снаряд, і коли кола над головою нарізає ворожа авіація.

Українська протиповітряна оборона на Ізюмському напрямк, нині полює на рашистські бойові літаки з гелікоптерами цілодобово. Близько полудня напередодні, на межі Донеччини з Харківщиною, українські військові переносною “Голкою” збили черговий рашистський К-52. Той “Алігатор” став 162-м російськи гелікоптером, який знищили українські воїни. «Вони лізуть - помирають, потім знову лізуть - потім знову помирають, і так по колу», - каже військовослужбовець батальйону ТРО ЗСУ “Стус”.

Бойових літаків росіяни втратили в Україні вже майже дві сотні.

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