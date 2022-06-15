"Вони мають потужну позицію": Огризко перелічив країни, які можуть почати активно допомагати Україні

Для перемоги у війні з Росією, яка варварськи знищує територію України, Києву цілком достатньо підтримки кількох потужних союзників.

Україні не варто розраховувати на консолідовану проукраїнську позицію Європи. Утім, є низка країн, які є реальними союзниками України, і котрі розуміють всі карколомні наслідки у разі, якщо РФ переможе у війні.

Про це сказав ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю OBOZREVATEL.

"На жаль, консолідовану позицію Європи, боюсь, ми ніколи не отримаємо. Тому що надто різними є всі ці країни, надто великою є залежність деяких із них від Росії. Ми вже неодноразово говорили про Австрію, Угорщину тощо. Навряд чи вони можуть бути піонерами в антиросійській політиці", - висловився Огризко.

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Натомість він зауважив, що є такі країни, як США, Велика Британія, Польща, країни Балтії, Чехія, "які на собі відчували, що таке російський ведмідь, які чудово розуміють, що станеться з ними, якщо цей ведмідь переможе у війні". Тому, на його думку, треба концентрувати свої зусилля на поглибленні особливої кооперації з країнами, які є нашими реальними союзниками і партнерами, переконувати їх.

"Варто також зважати на те, що це далеко не останні країни в Європі. США, Велика Британія, Польща – це країни, які мають право голосу, та ще й якого голосу! Вони є лідерами для того, щоб почати активну форму допомоги Україні", - пояснив колишній голова МЗС.

Нагадаємо, Шольц відмовився від повної націоналізації Gazprom Germania, аби "не роздратувати" Путіна.

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