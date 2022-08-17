"Вони можуть посягнути": окупанти посилюють оборону Кримського мосту

Кримський міст надійно захищається, російські окупанти посилюють його охорону, аби завдавання йому збитків було фактично неможливим. Усе тому, що загарбники бояться – Україна може спробувати вдарити по мосту.

У Росії припускають, що Україна може піти на такий крок "з метою підняття бойового духу Збройних сил".

Про це заявив російський "сенатор" від окупованого Криму Сергій Цеков, пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Наразі ось ці диверсії проти військових об'єктів, цивільних об'єктів дають їм певне моральне піднесення, особливо керівництву України: ось вони такі круті, такі здібні, здійснюють диверсії на території Росії, у тому числі й у Криму", – сказав Цеков, звісно ж, назвавши це все блефом.

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"Те, що вони можуть посягнути на міст, заперечувати неможливо, але те, що ми захищаємо міст по максимуму, причому звідусіль – з повітря, з-під води, з землі, це безумовно. З охороною мосту все серйозно, крім того, охорона мосту посилюється. Вони можуть посягнути, але до мосту не дістануться", – висловив переконання політик.

На його думку, навіть суто технічно завдати мосту якихось серйозних втрат не вдасться.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст є незаконно збудованим об'єктом та основними воротами для забезпечення російської армії в Криму. Тож такі об'єкти мають бути знищені.

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