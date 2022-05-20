"Вони на шляху із пекла до пекла": останні захисники Маріуполя виходять з "Азовсталі"

За даними міністерства оборони Великої Британії з "Азовсталі" евакуювали 1700 захисників Маріуполя, українська влада цієї інформації не коментує.

В генеральному штабі ЗСУ сказали, що командири підрозділів, які обороняють "Азовсталь", отримали наказ від вищого військового керівництва зберегти життя особового складу, те ж підтвердив у відеозверненні командир полку "Азов". Командир "Азова" Денис Прокопенко звітує про виконання етапів спецоперації, йдеться в ТСН.

"Цивільних вдалося евакуювати. Важко поранені отримали необхідну допомогу та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію підконтрольну Україні", - зазначає він.

Дружини прикордонника та морпіха з "Азовсталі" зустрічають цю звістку у Стамбулі. Вони благають президента Туреччини стати гарантом збереження нашим військовим життя. "Зараз вони на шляху із пекла до пекла", - каже жінка.

І зачитують отримані від рідних листи. "Ми виконали свій обов’язок до кінця і виходимо із заводу непереможеними і з гордо піднятою головою. Збереження життя наших побратимів - це пріоритет і головна наша задача в складній ситуації, в якій ми опиинилися. Впевнені у подальшій підтримці нашого контингенту урядом України та всім цивілізованим світом", - кажуть захисники.

Також читайте Війська готуються повертати Херсон, а поки облаштовуються на позиціях в Миколаївській області

"Ну от і все. Дякую за прихисток "Азовсталь" - місце моєї смерті і мого життя",- зазначає у соцмережі Дмитро Козацький на позивний "Орест".

Його прозвали очима "Азовсталі", його фотографії дозволяють і українцям, і усьому світу побачити як жили наші захисники - в жахливих, нелюдських умовах, до останнього не втрачаючи бойового духу, виконуючи наказ. "Залишу вам, пише Дмитро, фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку", - пише він

Півтора роки тому Дмитро поступив до "Острозької академії" на кафедру політології. Хоча викладач каже, він давно мріяв бути військовим кореспондентом, просто хотів працювати фаховіше. Він повинен отримати диплома, кажуть в академії. Отже - повинен повернутися.

"Мені написав наш викладач Тадеуш Кшостак – це є полковник польської армії у відставці. І він сказав такі слова, які мене розривають, можна так сказати. Про те, що цей випадок захисту Маріуполя буде в історії усіх підручників по вивченню військового спротиву. Бо навіть всі, хто там говорить про Сталінград, який нібито був оточений, насправді він не був повністю оточений, а Маріуполь був дійсно повністю оточений. І скільки протрималися наші захисники – це просто неймовірно і усі схиляють перед цим голову", - каже доцент кафедри політології "Острозька академія" Віталій Лебедюк.

Ще одне відео, завдяки якому світ побачив Маріуполь із середини - оприлюднює агенція Associated Press. На ньому запис від парамедикині і паралімпійки Тайри, яка потрапила в полон ще 16 березня і відтоді про неї нічого не відомо. Флешку з відео вона віддала іноземним журналістам - останнім, які залишалися в Маріуполі за кілька днів до того.

Її евакуаційний підрозділ, Янголи Тайри, працював не покладаючи рук. Її чекали на паралімпіаді, але не дочекалися. Болісні кадри з пораненими - дорослими, дітьми. Болісні історії про обстріли, документація військових злочинів росіян. І водночас - неймовірних за воєнного часу тепла та людяності.

Із запису свідчить, що протягом кількох напружених годин вона намагається врятувати хлопчика, батьків якого розстріляли окупанти. Це - не вдається. Та незважаючи на це Тайра надавала медичну допомогу і військовополоненим росіянам, бо вона - передовсім лікар.

"Укривайте, бо його тєліпає. Ростовська область. Що ж ти прийшов на нашу землю? Вони не будуть до нас такими добрими. Звичайно, ні", - чути на записі.

Росіяни досі не зізнаються, де Тайра. Невідомо і чи дотримуватимуться медичної етики щодо "Азовців", нові кадри з якими оприлюднили росіяни - вже з центру утримання. Що чекає на наших героїв - обмін, про який домовлялися з росіянами - чи суд. Їх - кожного, хто виходить з "Азовсталі" вже чотири дні документує "Червоний хрест", записуючи ім’я, звання, та дані найближчої людини, з якою тримати контакт.

Так є надія, що вони не загубляться в російській брехливій системі, як загубилася Тайра. Хоча представники "Червоного хреста" не супроводжують наш військових до місць їхнього утримання, вони стверджують, що відповідно до мандата повинні мати негайний доступ до усіх полонених та дозвіл на бесіди без свідків.

Також читайте Харківщина потерпає від прильотів: який стан поранених біля будинку культури у Лозовій

Поки що відомо: тяжкопоранених вивезли до Новоазовська - на схід від Маріуполя, на кордон з Росією. Фільмувати їх негайно кличуть російських пропагандистів, аби продемонструвати, що дотримуються домовленостей. Інших - доправляють під Донецьк до виправної колонії села Єленівка. Там вже утримують кілька тисяч маріупольчан, які не пройшли так звану фільтрацію. І ще принаймні 89 оборонців "Азовсталі" вивезли до Росії та тримають в слідчому ізоляторі Таганрога. "Щодо загиблих героїв процес триває. Та надіюсь найближчим часом рідні і вся Україна зможе з почестями поховати загиблих воїнів. Слава Україні", - каже командир полку.

Нагадаємо, що в інтерв’ю українським журналістам президент Володимир Зеленський вперше розповів про пілотів, які намагалися до останнього допомагати захисникам Маріуполя. Вони знали, що 90 % не повертаються, але продовжували доправляти на "Азовсталь" їжу і воду, ризикуючи життям.

"Загинула дуже велика кількість наших льотчиків, на жаль. Абсолютно героїчні люди, які знали, що складно, що долетіти до "Азовсталі" та привезти їм ліки, їжу, воду, забрати тіла, поранених майже неможливо. Все це відбувалося… Ніхто офіційно не міг коментувати", - повідомив Зеленський.

Читайте також:

На Донеччині росіяни вбили ще трьох мирних мешканців – ОВА

Окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів Донбасу: сили ООС відбили 11 атак

Зеленський пропонує створити фонд конфіскованого російського майна для виплат компенсацій усім постраждалим