"Вони нападуть знову": Гайдай розповів, чи довіряє він мирним переговорам з Росією

Гайдай вважає, що якщо РФ не розбити зараз, то окупанти можуть прийти знову.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що він не довіряє мирним переговорам з Росією та вважає, що після них росіяни можуть знову напасти на Україну.

Про це Гайдай сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Нам треба розуміти, що ці документи, які вони підпишуть, це тимчасовий папірець для росіян, щоб просто відтягнути час. Згадаймо слова Дудаєва (перший президент Чеченської Республіки Ічкерія). Він казав: "Якщо Росія сідає за стіл переговорів, значить, у неї погано йдуть справи, і потрібен час для того, щоб зробити нові загарбницькі плани". Це перше. Друге: згадаймо Бісмарка, який казав, що домовленість із Росією не варта навіть папірця, на якому він був підписаний", - сказав Гайдай.

Голова Луганської обласної військової адміністрації зазначив, що Росія ніколи не дотримувалась домовленостей під час мирних переговорів.

"Давайте згадаємо Іловайськ. Ми з ними домовлялись, що хлопці вийдуть нормально, спокійно. А вони розстріляли колони. Це теперішня війна Росії проти України. Скільки разів ми просимо гуманітарні коридори – вони їх обстрілюють постійно. Більше того, якщо ми його повністю не розіб'ємо, у нас буде другий напад через певний час, через півтора-два роки. Я не знаю, скільки їм треба часу для того, щоб зализати рани, тому що за два роки побудувати нові танки не можна, повністю відновити авіацію не можна", - сказав Гайдай.

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