Вони наразі не готові надати Україні танки Leopard: Ллойд Остін прокоментував рішення Німеччини

Міністр оборони США зазначив, що на зустрічі у форматі Рамштайн зосередилися на тому, щоб Україна мала можливість та потугу для того, аби робити певні успіхи на полі бою просто зараз.

Міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції за підсумками зустрічі у форматі Рамштайн заявив, що Німеччина наразі не готова надати Україні танки Leopard.

"Я думаю, що ви вже чули, що сказав міністр оборони Німеччини раніше щодо надання танків Leopard 2. Так, ми зосередилися на тому, щоб Україна мала можливість та потугу для того, аби робити певні успіхи на полі бою просто зараз. Ми розуміємо, про який проміжок часу ми говоримо: від сьогодні й до весни, коли буде сприятлива пора для контрнаступу. Коли мова про танки, так, сьогодні Польща пропонує Україні надати танки. Наразі якихось інших додаткових оголошень я не можу надати. Ви чули, що сказав міністр оборони Німеччини. Вони наразі не готові надати Україні Leopard", - підсумував Остін.

Нагадаємо, ще до зустрічі у Рамштайні американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що очільник Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Пісторіусом не змогли домовитися про передавання Україні танків Leopard 2.

Зауважимо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявляв, що танки німецького виробництва погоджуються передати Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія, проте на це необхідна згода від держави, яка має права на цю техніку, – від Німеччини.

Читайте також: