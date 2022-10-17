Вони нас не здолають: киянка, яка вижила в обстріляному будинку, зі сльозами розповіла про пережите

Жителька Києва, чий будинок обстріляла Росія іранськими безпілотниками, розповіла про те, як їй вдалось вижити.

Про це повідомляє телеканал "Київ".

Жінка розповіла, що вона мешкає на першому поверсі. Після сигналу повітряної тривоги вона почула два вибухи.

"У нас були зібрані всі речі. Ми стояли біля виходу. Потім на нас полетіла цегла, двері. У ванній все полетіло і завалило нам частково вихід з квартири, але ми вибралися. Біля наших дверей були двері чорного входу. Так ми вискочили у двір. Вони нас не здолають. Ми будемо молитися Богу і він нам допоможе. Нам допоможе весь світ. Хочу передати цим людям, які підтримують цього демона, що їх чекає те саме, що і на нас. Слава ЗСУ, волонтерам і тих, хто нас підтримує", - розповіла киянка зі сльозами на очах.

Обстріл житлового будинку в центрі Києва

Російські окупанти зранку, 17 жовтня, іранськими дронами-камікадзе обстріляли житловий будинок в центрі Києва. Після цього приміщення завалилось. На місці трагедії загинуло четверо людей.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, щоб через російський обстріл 16 сімей втратили свої квартири. Будинок повністю зруйнований.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив Іран у причетності до масових вбивств українців.

У посольстві США в Україні засудили атаку Києва іранськими безпілотниками та назвали дії режиму Путіна ганебними.

Повітряні сили 17 жовтня знищили 37 із 43 дронів.

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