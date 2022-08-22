"Вони нас тішать": Гуменюк про втрати ворога в окупованому Криму

Втрати ворога в тимчасово окупованому Криму тішать Збройні сили України.

Про це на брифінгу 22 серпня заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Так, коментуючи серію вибухів на півострові, вона зазначила, що ЗСУ розуміють, які втрати несе ворог, але озвучити їх наразі не можуть.

"Ми розуміємо ці втрати, ми отримуємо розвіддані, але озвучувати їх не можемо. Можемо тільки сказати, що вони нас тішать",- наголосила Гуменюк.

Варто зазначити, що серпень в анексованому Росією Криму видався дуже неспокійним. Лише протягом останніх тижнів у різних районах півострова на декількох військових об'єктах сталася "бавовна".

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 180-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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