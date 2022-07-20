"Вони нас в це тягнуть": у Зеленського пояснили, чому Україні важливо закінчити війну з РФ до зими

Єрмак пояснив, що якщо окупантів не вдасться вигнати до зими, то у них буде достатньо часу для побудови сильнішої оборони.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україні дуже важливо закінчити війну з Росією до зими.

Про це він сказав в інтерв'ю "НВ".

Єрмак пояснив, що якщо окупантів не вдасться вигнати до зими, то у них буде достатньо часу для окопування та побудови сильнішої оборони.

"Для нас дуже важливо, не входити в зиму. Після зими, коли росіяни будуть мати більше часу окопатися, безумовно, буде важче. Вони нас в це тягнуть. Для нас дуже важливо не дати їм таку можливість", — сказав керівник ОП.

Саме тому для України таким важливим є лендліз від США, додав Єрмак.

"Основне завдання лендлізу — щоб ми отримали усе вчасно", — підсумував він.

Раніше Андрій Єрмак заявив, що Україна не відмовляється від вступу до НАТО, але хоче отримати гарантії безпеки до того моменту, коли опиниться в Альянсі.

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