"Вони навіть не розуміють, що таке діабет" - Зеленський про те, як окупанти не пропускають гумконвой

"Вони навіть не розуміють, що таке діабет" - Зеленський про те, як окупанти не пропускають гумконвой

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чеченці часто не пропускають медикаменти до окупованих міст, зокрема, такі важливі ліки, як інсулін.

Про це він розказав під час спілкування з представниками іноземних ЗМІ.

"Зараз в Маріуполь ми повезли вже п'ятий раз за останні дні, п'ятий великий гумконвой гуманітарної допомоги, з їжею, водою, медикаментами.

Люди навіть не розуміють (про армію окупантів - ред.) що таке інсулін. Стоять військові люди, які з бородами, якісь чеченці, які не пропускають людей. Вони навіть не розуміють, що таке діабет. Як вам сказати, просто звичайні речі. Я не хочу говорити про речі, які пов'язані просто з людьми, з якоюсь етикою, життям, дітьми, якими памперсами тощо.

Просто звичайні людські речі! І ми дуже стримано на це реагуємо, хоча могли би реагувати жорсткіше, але ми повинні реагувати так, як воно буде допомагати і давати результат.

Тому на Маріуполь поїхав ще один конвой, поїхали представники церков. Ми з ними з'єдналися, вони сказали: "Так, ми поїдемо". Тому що до цього конвої розстрілювали російські війська", - заявив Зеленський.