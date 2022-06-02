"Вони не мають нічого, що для українця є повсякденністю": Гайдай розповів, як окупанти зі злістю руйнують Луганщину

"Вони не мають нічого, що для українця є повсякденністю": Гайдай розповів, як окупанти зі злістю руйнують Луганщину

На Луганщині за добу окупанти пошкодили ще 52 будинки.

У Сєвєродонецьку росіяни продовжують вести штурмові дії. За підтримки мінометів проводили безуспішний штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка.

Про це розповів голова ОВА Сергій Гайдай.

Вчора, 1 червня, зранку росіяни декілька разів цілили по об’єднанню "Азот". Окупанти влучили в один із адміністративних корпусів та склад, де зберігався метанол. У Лисичанську пошкодили будівлю міської лікарні.

"Їм не потрібні школи, лікарні, заводи та робочі місця на них. На жаль, це ще не всі зрозуміли. Росіяни просто нищать та грабують нашу область. Зі злістю, бо самі, сидячі на газовій трубі, не мають вдома майже нічого, що для українця є повсякденністю", - написав Гайдай.

Пошкоджено ще 52 будинки. Тобто ще понад 50 сімей, а з урахуванням багатоповерхівок – значно більше, залишилися без даху.

За даними голови ОВА, 50-60 будинків область втрачає щодня. У селах і селищах, як штурмують росіяни, житло вигорає вулицями.

Так, за 1 червня в Гірському ворогом пошкоджено 16 будинків, в Лисичанську – 15, у Врубівці – дев’ять, у Сєвєродонецьку – шість, Новодружеську – чотири, Миколаївці – два.

За минулу добу відбито тринадцять атак ворога, знищено два танки, шість артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та чотири ворожих автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили сім БПлА типу "Орлан-10".

"Наші військові стримують ворога, тому той продовжує нищити інфраструктуру і промисловість Сєвєродонецька. Росіяни роблять все, щоб потім можна було заявити про відсутність можливості відновлення. Вони за вісім років жодної копійки не вклали у відбудову окупованої в 2014 році частини Луганщини, не збираються і зараз. Тому й руйнують", - додав Гайдай.

Нагадаємо, в ISW розповіли, чому окупанти хочуть захопити Сєвєродонецьк.

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