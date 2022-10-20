Вони не навчені: у Генштабі ЗСУ повідомили, скільки РФ вдалося мобілізувати росіян

Є підрозділи, які наближаються до районів біля Росії та Білорусі.

Російській Федерації станом на 20 жовтня вдалося додатково мобілізувати ще понад 200 тисяч окупантів.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України, бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 20 жовтня.

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"За різними даними, наразі ворог відмобілізував вже понад 200 тис. Це те, що він зміг зробити наразі. Справді, є підрозділи, які продовжують перебувати біля РФ, є підрозділи, які наближаються до районів біля Росії та Білорусі, наближеним до нашого кордону. Ми відстежуємо цю ситуацію", - розповів Громов.

Утім, як він зауважив, підрозділи, які зараз прибули на прикордонну територію РФ та Білорусі, не навчені. Якщо підготовка і проводилася на полігонах РФ, то в мінімальному обсязі.

"Ми розуміємо, що далі продовжуватимуться зокрема заходи злагодження цих підрозділів, або частина мобілізованих буде розподілена для доукомплектування частин РФ, які зазнали втрат", - підсумував Олексій Громов.

Мобілізація у Росії

21 вересня диктатор РФ Володимир Путін оголосив у Росії "часткову" мобілізацію. Одразу після цього росіяни почали тікати від мобілізації за кордон. Є випадки суїцидів серед мобілізованих. У Бєлгородській області стався релігійний конфлікт, через який на полігоні загинуло щонайменше 12 росіян.

14 жовтня очільник Кремля відзвітував вже про 222 тисячі мобілізованих осіб.

Утім, в ISW кажуть, що в РФ надалі використовують бідних та нацменшини для формування збройних сил, натомість захищаючи заможних та етнічних росіян. На думку фахівців, це спонукає росіян до подальшої маргіналізації спільнот етнічних меншин.

Як відомо, російські мобілізовані військові погано оснащені і змушені самостійно купувати спорядження, яке їм мали б видавати під час індивідуального екіпірування. Відбувається це через через повсюдну корупцію в армії та погану логістику.

За словами Олексій Громова, наразі головним завданням окупаційних військ в Україні є утримання фронту, щоб зупинити контрнаступ на Херсонському напрямку. Виконати це завдання ворог планує вирішити насамперед за рахунок першої хвилі часткової мобілізації.

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