"Вони не повторять цієї дурості": Арестович заявив, що в Сумській області немає загрози наступу

"Вони не повторять цієї дурості": Арестович заявив, що в Сумській області немає загрози наступу

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович висловив переконання, що сьогоднішні удари російської авіації та артилерії по прикордонних населених пунктах Сумської області не загрожують переходом у наземний наступ.

Арестович пояснив, що на кордоні постійно йде "метушня".

Про це він розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 28 травня.

"Російські війська б'ють по Сумській області. У нас сьогодні літаки атакували по об'єктах інфраструктури, по наших частинах, і атакували артилерією. Якби там є постійна загроза, але треба правильно розуміти, що без загрози переходу в наземний наступ. Вони не повторять цієї дурості", – сказав радник голови ОП.

"Але авіація і артилерія близько до кордону намагаються бити. Одразу хочу сказати сумчанам, що вона не загрожує по землі, ніякі російські війська туди найближчим часом не поїдуть", – додав Арестович.

Нагадаємо, 28 травня російські війська з авіації та мінометів обстріляли Сумську область – прикордонна та Сумський район.

Внаслідок атак пошкоджені церква, дитсадок та приватний будинок. Одна жінка зазнала поранень.

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