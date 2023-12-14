“Вони не просто розпадуться”: воїн та історик спрогнозував майбутнє РФ після війни

Те, що зараз відбувається з Росією під час війни в Україні має свої історичні аналогії.

На Російську Федерацію чекає гірше майбутнє, ніж було у Російської імперії після поразки від Японії чи у Радянського Союзу після програної війни в Афганістані.

Таку думку висловив доброволець Збройних Сил України та історик за фахом Олексій Чирній в інтерв’ю “Еспресо”.

За його словами, те, що зараз відбувається з Росією під час війни в Україні має аналогії з тим, що переживали росіяни під час інших програних Москвою військових конфліктів.

“Російсько-японська війна. Вони програли цю війну, та їхня держава розвалилася. Афган. Вони його програли, і воно [Радянський Союз] розвалилося. І цю війну [з Україною] вони також програють”, - перерахував Олексій Чирній.

Також читайте Розпад неминучий: в ООН описали майбутнє Росії після поразки в Україні

Однак, вважає історик, теперішня війна, яку веде РФ, має важливий нюанс.

“Є одна різниця. Афганістан і російсько-японська війна - це локальні війни, що стосувалися тільки їхньої держави й маленьких держав, з якими вони воювали. А тепер війна має зовсім інший характер. І, м'яко кажучи, я думаю, після нашої перемоги вони не просто розпадуться. Там набагато глобальнішими будуть проблеми. У них. Не в нас”, - резюмував він.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов порівняв війну Росії та України з іншою історичною війною. Майже 500 років тому Московія вела із тодішніми "країнами Заходу" Лівонську війну, яка закінчилася цілковитою поразкою і періодом “смути”.

Читайте також: