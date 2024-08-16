"Вони не вірили, що ми наважимось": військовий розповів про створення буферної зони на Курщині

Операція Збройних сил України в Курській області не є окупацією. Це лише створення буферної зони, яке має на меті захист населення України від хаотичних ударів сусідньої держави-агресора.

Про це розповів один з командирів, які проводять Курську операцію ЗСУ, в ексклюзивному інтерв'ю журналістці ТСН.ua Наталії Нагорній.

"Ця країна неконтрольовано дозволяє собі завдавати ударів по різних цілях, хаотично. Оскільки кордон дуже великий і перекрити його системами ППО дуже важко, то потрібна була тоді така зухвала, сильна операція", – пояснив військовий.

Він додав, що люди розуміють, що Сили оборони діють правильно. І передусім їхні дії спрямовані на безпеку своєї країни.

"І ще такий важливий фактор, що вже є велика кількість полонених, тобто обмінний фонд. Обмін полонених, я думаю, був однією з другорядних цілей цієї операції, яка також досягнута", – зазначив командир.

За його словами, велика кількість полонених дійсно може спонукати до найближчих обмінів.

Військовий зауважив, що прорив кордону в Курській області застав ворога зненацька.

"Як Росія нас проґавила? По-перше, – це скритність. По-друге – правильно подана легенда. Ситуація, яка була створена в інформаційному полі, навіть для військових. По-третє, і останнє – це їхня самовпевненість, що ми нібито не можемо собі такого дозволити. Вони навіть не могли повірити, що ми таке можемо собі дозволити", – розповів військовий.

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Нагадаємо, Сирський доповів Зеленському про ситуацію на найгарячіших напрямках і просування ЗСУ на Курщині. Головком зазначив, що ЗСУ просунулися ще на 1-3 км, а в районі Малої Локні може бути багато полонених росіян.

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