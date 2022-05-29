"Вони не встигнуть": військовий експерт передбачив жорсткий розгром окупантів у Херсоні

За словами Жданова, лендліз сприятиме звільненню окупованих територій.
Росіяни не зможуть побудувати військові бази у тимчасово окупованій Херсонській області, і в цьому Україні допоможе лендліз.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на каналі "Україна 24".
"Російська Федерація намагатиметься там створити опорну систему, на якій будуватиметься оборона. І дійсно вони в Херсонській області сьогодні обладнують позиції для того, щоб захищати ці рубежі, які вони захопили. Але я скажу так, що вони не встигнуть, побудувати базу – це не один рік, створити воєнну.
Також, за словами Жданова, за умови дії лендлізу, в України буде вогнева перевега, що дасть ЗСУ можливість вибити ворога з позицій, які вони оборонятимуть.
"І тому звільнення територій, воно якби не обговорюється, а воно буде здійснено силами Збройних сил за допомогою західної зброї", – сказав Жданов.
Нагадаємо, 28 травня президент Володимир Зеленський сказав, що вже наступного тижня очікує хороших новин щодо постачання зброї до України.
Читайте також:
- Перша партія лендлізу від США вже в Європі, а "Гарпуни" допоможуть відіграти російські кораблі - Жданов
- "Там спектакль продовжується": військовий експерт оцінив шанси нападу Білорусі
- Пані посол Німеччини відповіла, чи отримає Україна "Гепарди" та "Мардери"