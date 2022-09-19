"Вони не забули, ситуація напружена": експерт оцінив ризики повторного нападу з Білорусі

Росіяни на сьогодні фізично не можуть зібрати достатню кількість контингенту, щоб створити ударне угруповання для повторного вторгнення в північні регіони України. Але ризики залишаються і небезпека, зокрема, через обстріли зберігається.

Російська армія продовжить обстрілювали прикордонні населені пункти України, щоб відволікати українські війська від східних і південних напрямків.

Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі Freedom.

"Операція зі сковування буде об'єктивною реальністю, щоб утримувати наші підрозділи, які з нашої точки зору більш ефективно могли бути використані на інших напрямках. Ми змушені тримати їх там, щоб відбивати удари противника та можливі спроби проникнення на нашу територію", - пояснив фахівець.

За його словами, після успішних дій ЗСУ росіяни тривалий час не зможуть повторити напад на північні регіони України, у тому числі з території Білорусі. Але повністю російське керівництво не забуло про ці напрямки як такі.

Як приклад, він згадав, що росіянам знадобився майже рік, щоб стягнути сили і засоби до кордонів у відповідних напрямках. Наразі ж на території Білорусі, за його словами, не спостерігається зосередження російських наземних угруповань військ, проте там активні військово-повітряні сили ворога.

"На сьогодні вони фізично не можуть зібрати достатню кількість контингенту, щоб створити там ударне угруповання. Але це не означає, що вони про це забули зовсім... Ніхто не скасовував дії диверсійно-розвідувальних груп, спроби проникнень і провокацій в повітряному просторі України. Ситуація залишається напруженою, але зі стратегічної точки зору ми не розглядаємо поки ведення бойових дій на тому напрямку як щось уже очевидне, проте змушені тримати там певні сили й засоби", - наголосив Грабський.

Нагадаємо, Росія стягнула до кордону України 800 літаків та гелікоптерів.

Як повідомлялося стало відомо про підготовку масштабних військових навчань у Білорусі, які в Лукашенка ще не анонсували.

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