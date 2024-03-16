"Вони не збираються закінчувати найближчим часом": Буданов оцінив рейд добровольців до РФ

Кирило Буданов розповів про можливості російських добровольців, які ведуть бої в Росії.

Добровольці легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірського батальйону", які зайшли до Росії для боротьби із путінським режимом, не збираються зупинятися найближчим часом і будуть робити все, на що їм вистачить сил.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону 16 березня.

"Наскільки нам відомо, вони не збираються закінчувати найближчим часом і будуть робити все, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо за останній час, сил у них достатньо є для того, щоб, скажімо так, досягти обмежений цілей. Що буде далі – побачимо", – зазначив Буданов.

Нагадаємо, у четвер, 14 березня, легіон "Свобода Росії", який на території Російської Федерації бореться із путінським режимом, закликав до термінової евакуації мешканців прикордонних з України населених пунктів через початок активних бойових дій.

Раніше повідомлялося, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області, де триває рейд російських добровольців. Серед місцевих мешканців зростає паніка.

15 березня у Білгородській області продовжилися атаки. У Бєлгороді та Бєлгородському районі зранку лунали вибухи, злякані місцеві публікували фото та відео з наслідками прильотів. Місцева влада визнала руйнування і заявила про двох постраждалих.

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