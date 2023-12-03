"Вони не здадуть цей плацдарм": офіцер про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

Збройні сили України проводять низку успішних атак на лівому березі Херсонщини. Зокрема йдеться про морську піхоту.

Таку думку в інтерв’ю OBOZ.UA висловив перший заступник голови Спілки офіцерів України, капітан першого рангу Євген Лупаков.

Яка ситуація на лівобережжі Херсонщини

Попри це, за його словами, не варто очікувати, миттєвого прориву та звільнення окупованої частини Херсонської області

"Якщо вже наші висадилися на лівому березі, то це морська піхота. А це особливі вояки, з особливим характером, з особливими здібностями. Вони не здадуть цей плацдарм однозначно. Більше того, звідти буде підтримка нашого наступу, який піде з півночі. Можливо, й самі прорвуть", - заявив Лупаков.

Він додав, що наступальні дії на лівому березі Херсонщини - це довга історія.

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"Тому що ми стикнулися з сильною перевагою ворога в повітрі, про що ви сказали, і з величезними мінними та фортифікаційними загородженнями противника. Плюс з нескінченною кількістю "м’яса". Ці три фактори зараз заважають нам пробивали оборону ворога і йти вперед. Головне для нас – прорвати оборону, далі піде легше", - додав Лупаков.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Павло Нарожний повідомив про ситуацію на лівому березі Херсонщини, про величезні втрати окупантів та проблеми з командуванням у підрозділах російської армії.

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