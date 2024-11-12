"Окупанти не зможуть звідусіль згрібати людей": експерт про проблеми росіян з відновленням втрат

Російська армія кидає на штурми військових фахівців, які взагалі не мали б брати участь у бойових діях.

Російська окупаційна армія веде активні штурмові дії на кількох напрямках фронту. Поки що їй вдається поступово просуватись, однак наступ стрімко виснажує наявні ресурси росіян. Це вже стає серйозною проблемою, але Росія поки що знаходить джерела для відновлення втрат.

Про це розповів OSINT-аналітик та військовий оглядач Віталій Кононученко в інтерв'ю "24 Каналу".

Попри прогнози військових експертів та командування Сил оборони України, що росіяни вже мали б вичерпати ресурси для відновлення втрат живої сили на полі бою, окупаційній армії досі вдається знаходити резерви для поповнення особового складу. За словами Кононученко, армія російських загарбників справді виснажена, тому Кремль почав використовувати нову тактику, щоб поповнювати свої штурмові підрозділи.

"Країна-агресор збирає сили та нові угруповання усіма можливими шляхами. Навіть з тих родів військ, які взагалі не повинні брати участь у штурмах", – зазначив аналітик.

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За його словами, кілька тижнів тому росіяни розповсюдили інформацію, що формують штурмові підрозділи для наступу на Донеччині. Укомплектовують ці "м'ясні" підрозділи фахівцями з ракетних військ стратегічного призначення – тими, хто керує ядерною зброєю. Крім цього, щоб не ослаблювати свої угруповання на території України, Росія залучила військових з Північної Кореї для участі у бойових діях на Курщині.

Експерт зауважив, що росіяни всіма силами намагаються просунутись на кількох напрямках, де зараз ведуть наступальні дії. Тому вони підтягують усі доступні ресурси, щоб не збавляти темп наступу. Втім, таку тактику неможливо використовувати надто довго, адже будь-які ресурси все одно закінчуються.

"Окупанти не зможуть довго знаходити резервні частини й буквально звідусіль згрібати людей. Рано чи пізно цей ресурс закінчиться. Цілком ймовірно, що так вони робитимуть до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа", – додав Віталій Кононученко.

Нагадаємо, DeepState оцінив загрозу наступу РФ на Запоріжжя. На думку аналітиків каналу, "наступ на Запоріжжя" помилково пов'язують з активністю окупантів на межі Донецької і Запорізької областей, зокрема "через погані знання з географії".

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