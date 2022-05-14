"Вони неозброєним оком бачать, що їх знищують": на Луганщині цілий батальйон окупантів відмовився йти в наступ

"Вони неозброєним оком бачать, що їх знищують": на Луганщині цілий батальйон окупантів відмовився йти в наступ

На Луганщині цілий батальйон російських військових відмовився йти в наступ, бо злякалися українських артилеристів.

За словами очільника області, у Луганській області йдуть тяжкі бої, але українські захисники дають гідну відсіч окупантів.

Про це сказав очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у коментарі 24 каналу.

"Цілий батальйон відмовився йти у наступ. Вони просто неозброєним оком бачать, що відбувається, і зараз наші хлопці вже починають артилерією відпрацьовувати у той бік, де окупанти намагалися закріпитись", – сказав Гайдай.

Він додав, що російські військові бояться Білогорівку ще більше ніж Чорнобаївку, але вони однаково йдуть туди і знаходять там лише смерть.

"Якщо порівняти Білогорівку з Чорнобаївкою, то вона у деяких напрямках відпочиває, бо є така упоротість і тупість. Бо як ще пояснити, щоб так лізти й ставити понтонні мости в одному й тому самому місці, де вже розбили майже 90 одиниць важкої техніки. Там спалили купу орків і потопили якусь їхню гондолу. Ще збили гелікоптер. Це просто жах, і вони все одно намагаються щось там зробити", – розповів Гайдай.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ розповів про ситуацію на основних напрямках Донбасу.

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