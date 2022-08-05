"Вони пішли ва-банк", - Данілов пояснив, де Росія бере резерви на війну

Секретар РНБО зазначив, що в російській армії серед особового складу мало етнічних росіян.

Росіяни для війни з Україною почали мобілізовувати техніку, боєприпаси з Далекого Сходу, Уралу та інших територій. А серед особового складу - мало етнічних росіян.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає "РБК-Україна".

"Щоб вести з нами сьогодні боротьбу, ворог змушений мобілізовувати техніку, боєприпаси з Далекого Сходу, Уралу, інших територій. Вони пішли ва-банк, й не можуть, як вони вважають, програти цю війну", - заявив Данілов.

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Секретар РНБО зауважив, що РФ поступово знищує колонізоване у ХІХ-ХХ ст. населення, - на фронті не так багато росіян, переважно це інші нації, в яких вони забрали мову, історію, традиції і вважають їх нібито росіянами.

Нагадаємо, у російських колоніях масово вербують кримінальників на війну в Україні обіцянками свободи і грошей. В'язнів рекрутує так звана приватна військова компанія "Вагнера", керована близьким до Путіна мільярдером, засновником російської фабрики інтернет-тролів Євгеном Пригожиним.

У полон до СБУ потрапив бойовик "Вагнер" і похвалився своїм бойовим досвідом

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