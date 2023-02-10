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"Вони по-іншому не вміють": Жданов - про те, доки Росія влаштовуватиме ракетні обстріли України

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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"Вони по-іншому не вміють": Жданов - про те, доки Росія влаштовуватиме ракетні обстріли України

Експерт вважає, що ракетний терор триватиме ще довго.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни не рахують грошей, запускаючи по Україні ракети. Їхня мета - знищити українців. 

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі. 

"Нам було дуже тяжко у жовтні-листопаді, коли був блекаут. Тоді їм це вдалось постійними масованими обстрілами, а тоді було 80-100 ракет, а у нас була слабка система ППО. Сьогодні прилетіло тільки 10 з 71 ракети. Завтра це буде ще менше. Коли оголошують повітряну тривогу, одразу застосовують аварійні відключення світла. Це підвищує життєздатність наших енергетичних об'єктів. На сьогодні не до порівняння питання фінансових затрат нашої енергосистеми та їхніх ракет. Проте росіяни по-іншому не можуть. Навіть, якщо в них залишиться одна ракета - вони запустять її у наш бік. Навіть, якщо в них залишиться єдиний пілот - косий, кривий, вони посадять його, щоб він бомбив Україну. Росія просто хоче нас знищити. А тому ці обстріли триватимуть", - сказав Жданов. 

Ракетний обстріл України 10 лютого 

10 лютого російські терористи вкотре масовано обстріляли Україну ракетами. Окупанти запустили по нашій державі 71 ракету, з яких 61 - вдалось збити. 

Терористи пошкодили енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах України. Через це енергетики були змушені застосувати аварійні відключення світла. 

Вибухи 10 лютого лунали на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Харківщині, Запоріжжі, Львівщині, Хмельниччині та інших регіонах. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1227
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