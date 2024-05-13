Журналіст сказав, що допомогло ворогу просуватися на Харківщині

У Харківській області ситуація залишається складною, проте більш зрозумілою. Посилюються війська ЗСУ і на кордоні. Водночас у районі Вовчанська точаться бої.

Про це сказав український журналіст Юрій Бутусов.

"Зараз звичайно є реагування українського командування. Зараз посилюються наші війська і на кордоні. Ситуація стає більш зрозумілою. В деяких місцях більш керованою, більш організованою, але це все дуже недалеко від того хаосу, який виник в перший день. Наслідки хаосу досі треба гасити", - сказав він.

Бутусов також висловився щодо причин просування ворога на Харківщині.

"Хочу сказати, що звичайно виникає велика кількість питань. Я розумію, що Вовчанськ у 5 кілометрах від кордону з Росією. Зрозуміло, що готувати його до оборони важко, бо противник все проглядає. Може завдавати ударів. Але, друзі, у місті та навколо нього немає жодних ознак оборонних споруд", - заявив він.

За словами журналіста, противник на всіх стрімах просувається без будь-яких перешкод.

"Є мінні поля протитанкові, їх невелика кількість і вони існують. Противник цього боїться і обмежено застосовує бронетехніку. Але, на жаль, в тому районі не видно мінних загороджень, які могли б створювати перешкоди для піхоти. І противник використовує це. Вони проводять розвідку боєм, втрачають якусь кількість штурмових груп, перевіряють міцність нашої оборони. Але тут вони побачили, що можна йти далі. І вони пішли", - сказав Бутусов.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, на Харківщині ввечері 13 травня кількість бойових зіткнень збільшилася до 13-ти.

Тим часом, за даними експертів Deepstate, росіяни хочуть закріпитися в Глибокому у Харківській області.

Раніше Генштаб повідомив, що на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви ЗСУ. Там тривають два бойові зіткнення.

Читайте також: