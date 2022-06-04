"Вони поки не готові, що ми будем достатньо серйозно наступати": експерт про використання зброї із лендлізу

"Вони поки не готові, що ми будем достатньо серйозно наступати": експерт про використання зброї із лендлізу

Щойно всі зрозуміли, що оцінки розвідки "Київ впаде за 2-3 дні" не справдилися, до України почали доправляти ще потужнішу зброю.

Однак справді поворотним моментом місяць тому став американський закон про лендліз. Другий в історії світу і Сполучених Штатів, йдеться в ТСН.

Американці як ніхто розуміються на грі в символи. Ухвалений обома палатами Конгресу закон про лендліз Джо Байден підписує саме 9 травня. – в день Європи і - день, який Росія канібалізувала під свій мілітаристський наратив.

«Цей закон дасть нам ще один важливий механізм підтримки України та українського народу в боротьбі за свою країну і демократію проти жорстокої війни Путіна», - каже Джо Байден.

Це одразу назвали історичним днем. Так само, як і промову Франкліна Рузвельта 40 року, адміністрація якого і вигадала ленд-ліз за часів Другої світової. «Нехай диктатори Європи та Азії не сумніваються в нашій єдності», - зазначав він.

Тоді - на це рішення чекали британці, які чинили найлютіший спротив Гітлеру, але опинилися в блокаді. Але тоді Америці заважали цілих три закони, які забороняли місцевим компаніям продавати чи транспортувати зброю - неважливо, агресору чи захисникам. «Вони радше помруть вільними людьми, ніж житимуть рабами», - казав Франклін Рузвельт.

Зброя, літаки, танки, транспорт, пальне, обладнання, деталі, метали, продовольство, навіть спирт - без зайвої бюрократії, просто рішенням президента. Поставки - негайно, до оплати. Оплата - лише за те обладнання, що переживе війну. І та в довгостроковий кредит. «Це був один з вирішальних факторів перемоги», - запевняє воєнний історик Ростислав Пилявець.

Чим стане для України другий в історії США лендліз - військовий експерт

За роки Другої світової війни Сполучені Штати надали допомоги на 50 мільярдів доларів - за нинишніми цінами це 800 мільярдів. І майже чверть цих поставок пішли в Радянський Союз. Але з пам’яті громадян пропаганда і вибірковий підхід до історичних фактів - це швидко стерла.

А у українців з’явиться тепер свої нові «спогади». «Перше - це ракети, друге це боєкомлпект, який буде надаватися і для «Хаймарсів» і для гаубиць. Наступне - бажано було б комплекси протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної розвідки, засоби радіоелектронної боротьби. Це деякі речі які озвучені, а деякі речі не озвучуються і залишаються за кадром», - розповідає про очікувані поставки за лендлізом військовий експерт Антон Міхненко.

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І логістика для того, аби доправляти все це до України - вже розроблена. Практично всі військові транспортні кораблі Сполучених Штатів в Атлантиці - працюють на доправлення техніки та боєприпасів зі сходу країни до Європи. Так само, як і в часи Другої світової, щоправда із застереженням.«Ми не збираємося надсилати до України ракети, якими можна поцілити територію Росії», - зазначає президент США.

Ядерний запас Росії викликає на заході чимало побоювань. Тому поки що максимальна дальність польоту високоточних «Хаймарсів», які надходять до України - 80 кілометрів. «Вони ще поки не готові до того, що ми будем достатньо серйозно наступати», - каже експерт.

Тому поки що нашим військовим і дипломатам залишається повторювати ще одну історичну фразу, сказану в сороковому році британським прем’єром Черчілем: «Дайте нам, чим і ми доведемо справу до кінця». А точніше до суверенних, міжнародно визнаних українських кордонів.

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