“Вони покриті кров’ю”: Зеленський прокоментував можливість переговорів із Кремлем

Президент Зеленський вважає, що допоки не буде звільнено всіх українських територій, які окупувала Росія, немає доцільності вести переговори з російським президентом Путіним.

Таку думку український лідер висловив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Зеленський заявив, що після п'яти місяців війни громадяни України не налаштовані на переговори з Росією.

"Суспільство вважає, що спочатку мають бути звільнені всі території, а потім вже можна буде домовлятися про те, що робити і як нам жити в майбутньому. Наші люди переконані, що ми можемо це зробити. І чим швидше ми це зробимо, тим менше загине... Ми б вважали за краще провести деокупацію невійськовим шляхом і врятувати життя людей. Але ми маємо справу з тими, з ким маємо справу. Поки їм не наб'ють обличчя, вони нічого не зрозуміють", - наголосив український президент.

Також читайте Незвичний формат: Єрмак і Залужний провели переговори з радником Байдена Салліваном і генералом Міллі

За словами Зеленського, до вторгнення 24 лютого 2022 року українська сторона відчайдушно намагалася знайти дипломатичне вирішення конфлікту з Москвою, але Путін три роки не відповідав на дзвінки.

"Він прийшов сюди без розмов, вбив людей, переселив 12 мільйонів, а тепер каже, що Україна не хоче вести переговори. Вони просто вбивають людей, руйнують міста, входять туди, а потім кажуть: "Давайте домовлятися". З ким вони можуть говорити? З камінням? Вони покриті кров'ю, і цю кров неможливо змити. Ми не дозволимо їм змити це", - запевнив президент.

Зеленський назвав три головні пункти угоди про експорт зерна - звернення за 22 липня

Нагадаємо, на Донецькому напрямку російської агресії жителі селищ Новоукраїнка, Максимівка і Пречистівка щодня потерпають від ворожих ударів 122-мм систем залпового вогню.

Читайте також: