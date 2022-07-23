“Вони покриті кров’ю”: Зеленський прокоментував можливість переговорів із Кремлем

В інтерв’ю американському виданню президент України Володимир Зеленський пояснив недоречність переговорів з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним.
Президент Зеленський вважає, що допоки не буде звільнено всіх українських територій, які окупувала Росія, немає доцільності вести переговори з російським президентом Путіним.
Таку думку український лідер висловив в інтерв'ю The Wall Street Journal.
Зеленський заявив, що після п'яти місяців війни громадяни України не налаштовані на переговори з Росією.
"Суспільство вважає, що спочатку мають бути звільнені всі території, а потім вже можна буде домовлятися про те, що робити і як нам жити в майбутньому. Наші люди переконані, що ми можемо це зробити. І чим швидше ми це зробимо, тим менше загине... Ми б вважали за краще провести деокупацію невійськовим шляхом і врятувати життя людей. Але ми маємо справу з тими, з ким маємо справу. Поки їм не наб'ють обличчя, вони нічого не зрозуміють", - наголосив український президент.
За словами Зеленського, до вторгнення 24 лютого 2022 року українська сторона відчайдушно намагалася знайти дипломатичне вирішення конфлікту з Москвою, але Путін три роки не відповідав на дзвінки.
"Він прийшов сюди без розмов, вбив людей, переселив 12 мільйонів, а тепер каже, що Україна не хоче вести переговори. Вони просто вбивають людей, руйнують міста, входять туди, а потім кажуть: "Давайте домовлятися". З ким вони можуть говорити? З камінням? Вони покриті кров'ю, і цю кров неможливо змити. Ми не дозволимо їм змити це", - запевнив президент.
Нагадаємо, на Донецькому напрямку російської агресії жителі селищ Новоукраїнка, Максимівка і Пречистівка щодня потерпають від ворожих ударів 122-мм систем залпового вогню.
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