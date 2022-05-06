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"Вони помирають, немає ліків": дружина азовця розповіла про ситуацію з захисниками Маріуполя

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"Вони помирають, немає ліків": дружина азовця розповіла про ситуацію з захисниками Маріуполя

Фото: instagram.com/moyamalenkanezaleqnist/

Українським захисникам Маріуполя дуже складно. Насамперед тому, що у них немає можливостей надавати медичну допомогу пораненим бійцям.

Окрім того, в рідних українських військових з Маріуполя немає з ними зв’язку і всю інформацію вони дізнаються з новин.

Про це розповіла дружина одного з бійців полку "Азов" Ярослава Іванцова, повідомляє "Радіо Свобода".

"Там понад 500 поранених хлопців, які потребують термінової допомоги. Вони помирають від того, що не надається ця допомога, бо немає ліків, немає перев'язувальних матеріалів, немає знеболювальних", – розповіла жінка.

Вона наголосила, що рідні захисників Маріуполя вимагають від української влади та світової спільноти допомогти врятувати бійців за процедурою extraction.

Іванцова також повідомила, якщо зв'язок з азовцями з'являється, то лише для комунікації з владою або важливими джерелами.

"Тобто якщо і є такий зв'язок, то його зробили для того, щоби командний склад міг спілкуватися з владою та іншими джерелами, щоб повідомляти нам якісь новини. Саме з моїм чоловіком, із чоловіком доньки зв'язку наразі немає", – розповіла дружина військового.

Нагадаємо, 6 травня з заводу "Азовсталь" вдалося евакуювати 50 цивільних.

Зауважимо, цього ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може повністю припинити переговори з Росією і причиною цьому стане вбивство полонених мирних жителів та військових, зокрема в Маріуполі.

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