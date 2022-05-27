"Вони потрібні нам на вчора": в ОП прокоментували ситуацію з передачею Україні американських РСЗВ MLRS

"Вони потрібні нам на вчора": в ОП прокоментували ситуацію з передачею Україні американських РСЗВ MLRS

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна регулярно пояснює партнерам терміновість передачі сучасних реактивних системи залпового вогню (РСЗВ) MLRS.

Вони потрібні нам вже на вчора, як і системи ППО, танки та інша зброя, про яку ми просимо для того, щоб зупинити наступ росіян і звільнити тимчасово окуповані території.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"У США продовжується дискусія щодо MLRS для України. Як пише CNN, союзники можуть передати нам передові ракетні системи, якщо ухвалять рішення наступного тижня. Ми регулярно пояснюємо нашим партнерам його терміновість. Так, ми вдячні за артилерію та іншу допомогу, але зупинити російську навалу і здобути відчутну перевагу на фронті нам допоможуть саме сучасні MLRS", - наголосив Єрмак.

Він додав, що рішення потрібно ухвалювати швидше. "Загроза Третьої світової війни існує, але і цьому можна запобігти, якщо перемогти Росію військовим шляхом на нашій території, посиливши тиск на економіку агресора. Потрібно ухвалювати рішення швидше, не втрачати час, за який Україна розплачується життями людей та зруйнованими містами", - очільник ОПУ.

Єрмак також зазначив, що продовольчу кризу можна вирішити звільненням нашої землі та розблокуванням портів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в адміністрації президента США Джо Байдена вже ж таки планують надати Україні нову партію зброї, зокрема сучасні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MLRS.

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