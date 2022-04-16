"Вони прийшли до нас спеціально": дружина Усика впевнена, що окупантам "здали" локацію їхнього будинку у Ворзелі

"Вони прийшли до нас спеціально": дружина Усика впевнена, що окупантам "здали" локацію їхнього будинку у Ворзелі

Катерина поспілкувалася з волонтерами, які відвідали селище.

Дружина чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика Катерина впевнена, що російські окупанти, які побували у їхньому будинку у Ворзелі, знали, кому він належить.

"Щойно я зв'язалася з людьми, які побували у Ворзелі, у моєму домі. Вони надіслали мені нові фотографії, поспілкувалися ми з ними. Спасибі величезне волонтерам, саперам, усім. Коротше, у чому весь прикол? Хтось, я думаю, здав, що цей будинок наш і російська армія, "велика", бл*дь, російська армія прийшла до нас у будинок спеціально.

З усієї вулиці, дізнавшись, що це будинок Усика, вони туди приперлися, вони там насрали, цілеспрямовано вони там лагодили свою техніку, пили бухло, я не знаю, що вони там накрали. Тому весь “руский мір”, який підтримує, який бере участь у війні, йди за кораблем!” – сказала Катерина у сторіс на своїй сторінці у Instagram.

Після повномасштабного російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, проте пізніше отримав дозвіл на виїзд з країни та повідомив, що готуватиметься до реваншу з Ентоні Джошуа.

Олександр виклав відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де пояснив своє рішення залишити Україну в умовах війни. На думку боксера, у такий спосіб він більше допоможе своїй країні.

Раніше повідомлялося, що промоутер Джошуа Едді Гірн назвав потенційну дату і місце реваншу з Усиком. Незабаром про бій збираються оголосити офіційно.

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