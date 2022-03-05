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"Вони програють": Зеленський заявив, що українців, які повстали проти окупантів, перемогти неможливо

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"Вони програють": Зеленський заявив, що українців, які повстали проти окупантів, перемогти неможливо

УНІАН

Президент України подякував усім, хто протистоїть агресії Росії у своїх містах.

Я захоплююся кожним українцем, кожною українкою, які протестують. Який бере національний прапор і показує російським військовим, що вони програють, програють обов'язково.

Про це 5 березня у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що неможливо виграти у людей, які без зброї у руках зупиняють військову техніку. Які відмовляються брати що завгодно з рук окупантів, яким складно, яким небезпечно, але вони не втрачають слово гідність і ніколи не втратять.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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