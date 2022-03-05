"Вони програють": Зеленський заявив, що українців, які повстали проти окупантів, перемогти неможливо

"Вони програють": Зеленський заявив, що українців, які повстали проти окупантів, перемогти неможливо

Президент України подякував усім, хто протистоїть агресії Росії у своїх містах.

Я захоплююся кожним українцем, кожною українкою, які протестують. Який бере національний прапор і показує російським військовим, що вони програють, програють обов'язково.

Про це 5 березня у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що неможливо виграти у людей, які без зброї у руках зупиняють військову техніку. Які відмовляються брати що завгодно з рук окупантів, яким складно, яким небезпечно, але вони не втрачають слово гідність і ніколи не втратять.