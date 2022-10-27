"Вони прорахувалися": у Міноборони викрили основну мету атак росіян на об'єкти енергетики України

Російські окупанти атакують критичні об'єкти України, щоб залякати суспільство і владу, але ворогу не вдасться зламати українців.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу 27 жовтня.

За її словами, окупанти останнім часом зосередилися на руйнуванні транспортної інфраструктури та об'єктів енергетики, щоб позбавити українців опалення та світла.

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"Агресор ударами продовжує посилювати психологічний тиск на керівництво і населення нашої держави. Саме шляхом нанесення масованих ракетних ударів та підвищення інтенсивності застосування іранських БПЛА-камікадзе. Втім, нас зламати неможливо і залякати українців теж неможливо, це власне є основна помилка ворога, тому що це він прорахувати не зміг", - сказала вона.

Зазначимо, що російські війська у ніч проти 27 жовтня знову атакували Україну, зокрема дронами-камікадзе. Окупанти вкотре пошкодили об'єкти критичної інфраструктури, у зв'язку з чим в низці центральних областей обмежено електропостачання.

Крім того, громадян просять помірно споживати електроенергію. Зокрема, вмикати енергоємні прилади по черзі, а також максимально знизити споживання електроенергії у пікові години: від 6:00 до 11:00 та від 18:00 до 23:00. Це дозволить енергетикам швидше відновити пошкоджені обʼєкти.

Україна під обстрілами

Уночі 26 жовтня від 22.00 до 24.00 год окупантами було випущено понад два десятки «Shahed-136». Із них 19 було знищено ППО.

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ППО працювала на Київщині. На жаль, було зафіксовано декілька прильотів в одній із громад області.

Голова ОВА Дмитро Живицький повідомив, що зранку 27 жовтня окупанти РФ з артилерії обстріляли прикордонні громади Сумської області. Усі подробиці в ОВА обіцяють надати згодом.

Про спробу атакувати Дніпропетровщину повідомив очільник тамтешньої ОВА Валентин Резніченко. За його даними, вночі 27 жовтня над Дніпропетровською областю українські військові знищили російську ракету Х-59.

Також у ніч проти 27 жовтня армія РФ із "Смерчів" обстріляла околиці Запоріжжя. Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що внаслідок ворожої атаки зруйновано об’єкт інфраструктури. У результаті виникла пожежа. Займання вдалося вчасно ліквідувати рятувальникам.

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