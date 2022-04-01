"Вони просіли й розгублені": Арестович розповів про стан армії РФ та що відбувається серед її керівників

"Вони просіли й розгублені": Арестович розповів про стан армії РФ та що відбувається серед її керівників

Російські війська не розбили жодне українське з’єднання і в Росії зараз шукають винних.

Російські військові в Україні зараз дуже розгублені, адже розуміють, що маючи стратегічне завдання, вони навіть не виконали жодного оперативного. В такій ситуації, щоб вийти переможцем, президентові РФ Володимирові Путіну треба знайти змовника і зрізати йому голову.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським адвокатом та блогером Марком Фейгіним 1 квітня.

"Вони дуже просіли й розгублені", – відповів радник голови ОП на запитання про те, чи є розкол у російській армії, який би міг вплинути на єдинство цих бажать не воювати?

"Бо, напевно, на відміну від Путіна, мають повноту інформації і про втрати живої сили і техніки, і про перспективи. І розуміють, що не те, що виконати завдання, а російська армія не виконала жодного оперативного завдання. Маючи стратегічне завдання – не виконали жодного оперативного. Не розбили жодне з'єднання, жодну українську бригаду ми не втратили, не втратила керівництво, не перестала існувати", – розповів Арестович.

Він зазначив, що зараз у Росії шукають винних у воєнних поразках.

"І тут є питання, я ставлю себе на місце Фоміна (заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін – ред.), який все життя служив, генерал-полковник і відверто вірив у російську могутність порівняно з Україною. І вся справа його життя рухнула. І зараз шукають винних. За деякими даними, три командувачі в Росії вже заарештовані, а троє загинули тут. І хтось за все це повинен буде відповісти", – зазначив радник голови президентського офісу.

Він також описав єдиний можливий варіант для Путіна в такій ситуації.

"А якщо перемоги не буде, то в Росії лише одне пояснення – зрада. І когось призначать зрадником. Тобто Путіну, щоб вийти переможцем, якщо не в Україні, то у внутрішній змові, яка була проти Росії, і треба знайти змовника, зрізати йому голову, стати переможцем, а тоді мудро укласти мир, який врятує Європу. По суті, це єдиний варіант зараз для Путіна. Навіть якщо він матиме успіх, все одно загальний варіант лише такий", – розповів Арестович.

Нагадаємо, 31 березня в Пентагоні повідомили, що Путін не був повністю інформований Міноборони РФ по кожному кроку протягом вторгнення до України.

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