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"Вони просто тікають": військові ЗСУ повністю вибили окупантів із Миколаєва і знищили всю їхню техніку у місті (фото)

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© Віталій Кім
© Віталій Кім

Окупанти зараз тікають з Миколаєва у напрямку Херсона.

Українська армія продовжує наносити нищівний удар окупантам. Протягом дня 5 березня росіяни втратили чимало техніки у Миколаївській області. Крім того, вдень ЗСУ героїчно вибили з Миколаєва російських окупантів.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Голова Миколаївської ОДА, зокрема, оприлюднив наслідки збиття ворожого військового гвинтокрила, написавши: "Було/стало". Також Кім написав, що українським захисникам вдалося вибити окупантів із міста.

"Ми маємо багато трофейної техніки. Ми їх вибили не лише з міста, з Кульбакіно, а зараз вони просто тікають. Здебільшого у напрямку Херсона. А напрямі Шевченка, Луч, Снігурівка. Орки голодні проситимуть їсти. Можете їх нагодувати, а потім затримати. Так би мовити – громадянське затримання.  У місті немає жодної ворожої техніки. Місто на замку. Велика подяка військовим за їхню роботу", - написав Віталій Кім.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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