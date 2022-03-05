"Вони просто тікають": військові ЗСУ повністю вибили окупантів із Миколаєва і знищили всю їхню техніку у місті (фото)

"Вони просто тікають": військові ЗСУ повністю вибили окупантів із Миколаєва і знищили всю їхню техніку у місті (фото)

Окупанти зараз тікають з Миколаєва у напрямку Херсона.

Українська армія продовжує наносити нищівний удар окупантам. Протягом дня 5 березня росіяни втратили чимало техніки у Миколаївській області. Крім того, вдень ЗСУ героїчно вибили з Миколаєва російських окупантів.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Голова Миколаївської ОДА, зокрема, оприлюднив наслідки збиття ворожого військового гвинтокрила, написавши: "Було/стало". Також Кім написав, що українським захисникам вдалося вибити окупантів із міста.

"Ми маємо багато трофейної техніки. Ми їх вибили не лише з міста, з Кульбакіно, а зараз вони просто тікають. Здебільшого у напрямку Херсона. А напрямі Шевченка, Луч, Снігурівка. Орки голодні проситимуть їсти. Можете їх нагодувати, а потім затримати. Так би мовити – громадянське затримання. У місті немає жодної ворожої техніки. Місто на замку. Велика подяка військовим за їхню роботу", - написав Віталій Кім.