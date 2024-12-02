"Вони просто закидують нас "м'ясом": в ЗСУ розповіли про жорстокі бої за Торецьк

Що відбувається в Торецьку зараз.

Окупанти в боях за Торецьк в Донецькій області найчастіше використовують піхотні штурми, оскільки в міській забудові техніці важко проїхати і простіше штурмувати піхотою.

Про це в ефірі "Суспільного" розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

В боях у Торецьку російська армія щотижня втрачає приблизно один механізований батальйон, а саме понад 500 людей.

За словами Бобовнікової, ворог і далі просувається, а втім, це дається йому "великою кров’ю". Вона сказала, що найчастіше ворог використовує піхотні штурми, а не техніку в міській забудові. До того ж техніки у росіян небагато, на відміну від живої сили.

"Вони просто закидують нас "м'ясом", — розповіла Бобовнікова.

Штурми за допомогою бронетехніки російські війська здійснюють поблизу селища Неліпівка. За словами речниці ОТУ "Луганськ", через погодні умови російські війська зменшили використання авіабомб, а проте удари авіацією тривають.

Тим часом український Генштаб доповів, що окупанти продовжують активно наступати на всіх напрямках.

Читайте також: