"Вони робили дурні помилки": як українці весною вистежили окупантів на півночі країни – NYT

Російських солдат вдалося вистежити завдяки мобільним телефонам, які вони використовували для дзвінків додому.

Навесні 2022 року після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, українські військові встановили місцеперебування російських окупантів на півночі країни завдяки мобільним телефонам, якими вони користувались для того, щоб телефонувати додому. Тоді українці зафіксували підозрілу активність іноземних мобільних у лісах поблизу українсько-білоруського кордону.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Солдати армії Російської Федерації дзвонили з мобільних додому і з'являлися в українських стільникових мережах. Цю активність зафіксували фахівці, які стежать за рухом транспорту на предмет порушення ПДР і зрозуміли, що чують окупантів в режимі реального часу.

"Ми слухали, як російські військові панікували, і дзвонили своїм друзям та родичам… Вони використовували ці телефони для рішень про свої подальші дії", - розповів український фахівець.

За його словами, вони розуміли, де саме перебувають окупанти і які номери вони використовують.

Таким чином вдалося визначити розташування російських окупантів, після чого координати були передані ЗСУ для подальшого знищення ворога.

"Ми не дали противнику рухатися далі. В перші дні, коли вони робили дурні помилки, ми використовували їх дурні помилки у своїх інтересах", - зазначив фахівець.

Повномасштабна війна Росії проти України

Рано-вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. ЇЇ мета — "захист людей", які протягом восьми років нібито "зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму". Диктатор оголосив про плани демілітаризувати та денацифікувати Україну, розпочавши повномасштабне вторгнення до України.

Напередодні, 21 лютого, Путін офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР".

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