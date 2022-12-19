"Вони розуміють, що шансів виграти у них нуль": Данілов про те, що відбувається серед "російської еліти"

Олексій Данілов зауважив, що більшість людей, який можна віднести до еліти, виїхали з Росії після початку повномасштабної війни.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що в Росії не залишилось еліти, зосталася лише піддані Путіна, які звикли до збагачення через наближеність до російського диктатора.

Про це Олексій Данілов розповів у інтерв'ю "Українській правді".

"Не розумію, де у словах "еліта" і "Росія" можна знайти якусь спільну річ. Це не еліта, а люди, які завдяки наближенню до Путіна і до цього терористичного консорціуму, мали можливості набивати собі кишені. Якщо б це була еліта, то 24 лютого вони мали сказати, що так не можна. Там є частина еліти, яка покинула країну. Цих людей я ще можу відносити до еліти, бо у них є позиція. А люди, які, знаєте, сьогодні кажуть одне, завтра – друге, а післязавтра – третє, це не еліта", - зазначив він.

За його словами, у Росії дійсно багато хто не задоволений тим, окупанти відійшли з Херсона, а війна відбувається не так, як наобіцяли Путін та військове керівництво РФ.

Те, що стосується незадоволення процесами, які відбуваються на їхніх болотах, можу сказати, що дійсно – це відбувається з квітня, коли в кінці березня ми їх викинули з території Київської, Сумської, Чернігівської областей, частини Харківської області. Потім була потужна операція всього сектору оборони на Харківщині – це ж іде цілий ланцюг. Зараз вони розуміють, що шансів виграти в цій війні у них нуль. І не тому, що нам хтось допомагає, а тому, що це світоглядна війна. Вона нагадує війну, яка була в минулому столітті, коли проти фашизму об'єдналися всі країни без виключення", - пояснив він.

"Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Росія під керівництвом Путіна сьогодні – це суцільний сучасний фашизм.

І якщо Гітлер свого часу хотів знищити євреїв, і для нього це було завдання, то Путін не приховуєє, що він хоче знищити нашу націю. Звичайно, ми не дамо йому це зробити, будемо робити все від нас залежне, щоб у них нічого не вийшло", - резюмував Данілов.

Нагадаємо, Данілов оцінив ймовірність терору росіян на свята.

Розкол серед еліт та розпад Росії

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що в російській еліті однозначно буде розкол. Росія обов'язково пройде через внутрішню політичну трансформацію, вона програє війну.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що після війни з Україною на Росію чекає розпад. РФ розпадеться на невеликі держави і зацікавлені у цьому будуть теперішні місцеві еліти. Російський опозиціонер вважає, що першим процес відділення від РФ може розпочатись у Татарстані, який ще у 90-х роках підтримував незалежність та вихід зі складу Росії.

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